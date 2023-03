China está reorientando postura nuclear devido a preocupações com primeiro ataque, dizem EUA

Apoie o 247

WASHINGTON, 8 de março (Sputnik) - Os Estados Unidos avaliam que a China está reorientando sua postura nuclear em meio a preocupações em Pequim de que tensões bilaterais tenham aumentado a probabilidade de um primeiro ataque dos Estados Unidos, informou o Escritório do Diretor de Inteligência Nacional (ODNI) em seu relatório 'Anual Threat Assessment of the US Intelligence Community', divulgado na quarta-feira.



"A China está reorientando sua postura nuclear para uma rivalidade estratégica com os Estados Unidos porque seus líderes concluíram que suas capacidades atuais são insuficientes", disse o relatório. "Pequim teme que a tensão bilateral, a modernização nuclear dos EUA e o avanço das capacidades convencionais do PLA [Exército de Libertação do Povo] tenham aumentado a probabilidade de um primeiro ataque dos EUA".

