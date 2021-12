China: EUA devem parar de politizar esporte e de tentar cancelar as Olimpíadas de Pequim

A politização do esporte pode deteriorar a cooperação e o diálogo entre Pequim e Washington, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da China edit

Sputnik - "Os EUA devem parar com a politização do esporte e suspender suas declarações e ações, que atrapalham e minam os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, caso contrário, isso prejudicará o diálogo e a cooperação entre os dois países em uma série de áreas importantes, bem como em questões regionais e internacionais", declarou.

De acordo com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, a "conspiração" dos EUA para tentarem minar as Olimpíadas estava destinada a falhar, provocando uma perda de "autoridade moral e credibilidade".

O representante chinês também anunciou a apresentação de uma nota pela decisão dos EUA com relação ao boicote diplomático às Olimpíadas de Inverno em Pequim e que ela resultará em uma ação de resposta por parte da China.

"A China expressa sua profunda insatisfação e se opõe resolutamente, nós já fizemos uma dura apresentação aos EUA, e também tomaremos contramedidas firmes", afirmou.

Ao mesmo tempo, o diplomata chinês não especificou quais as medidas que a China deve adotar, enfatizando apenas que os "EUA pagarão pelos seus erros".

A administração do presidente norte-americano Joe Biden anunciou na segunda-feira (6) que seus representantes não estarão presentes nos Jogos de Inverno de 2022 em Pequim, China.

