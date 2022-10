China evacuou 5.200 cidadãos da Ucrânia desde a escalada das tensões

Apoie o 247

ICL

TASS - O governo chinês evacuou mais de 5.200 cidadãos chineses da Ucrânia desde a escalada das tensões, disse o vice-ministro das Relações Exteriores da China, Ma Zhaoxu, nesta quinta-feira (20), durante uma entrevista coletiva à margem do 20º Congresso do Partido Comunista da China (PCCh) em Pequim.

"Após a escalada das tensões na Ucrânia, nossos diplomatas, que agiram de acordo com as decisões e instruções do Comitê Central do PCCh, evacuaram prontamente mais de 5.200 de nossos compatriotas, eles estão saudáveis ​​e ilesos", disse ele.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.