China exige que EUA cessem envio de armas para Taiwan

TeleSur - O governo chinês pediu na terça-feira aos Estados Unidos que cessem o fornecimento de suprimentos de armas para a província rebelde de Taiwan, uma vez que, segundo o Ministério das Relações Exteriores da China, isso viola o princípio diplomático de "Uma China".

Diante da aprovação pelos Estados Unidos de um plano de venda de armas no valor de 100 milhões de dólares a Taiwan, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian, disse que essas vendas "violam gravemente o princípio de uma só China e os três comunicados conjuntos sino-americanos".

Esta é a segunda venda de armas para Taiwan desde que Joe Biden assumiu o cargo de presidente dos Estados Unidos.

Zhao destacou em particular o comunicado de 17 de agosto, que estabelece as relações dos EUA com a China, através da busca da paz e da estabilidade no Estreito de Taiwan; Por isso, reafirmou que "Pequim se opõe firmemente e condena fortemente" as ações de Washington.

A China não apenas condena a venda pontual de armas como exigiu o fim dos laços militares entre EUA e Taiwan, diante do qual ele previu que Pequim certamente tomará medidas legítimas para defender o que chamou de sua própria soberania e interesses de segurança.

Há uma semana, a China já havia instado os EUA a interromper imediatamente o que chamou de atos errados de ter trocas oficiais com Taiwan.

Na época, o Ministério das Relações Exteriores da China disse: "Pedimos aos Estados Unidos que evitem enviar quaisquer sinais errados às forças separatistas pró-'independência de Taiwan' e se abstenham de minar ainda mais as relações e a paz China-EUA".

