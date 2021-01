China exporta mais de 224 bilhões de máscaras para ajudar a luta global contra a covid-19

A China exportou 224,2 bilhões de máscaras entre março e o fim de dezembro de 2020 para ajudar a comunidade internacional no combate à covid-19, mostraram os dados oficiais divulgados na última quinta-feira. Entre as máscaras exportadas, 65 bilhões são para uso médico, segundo a Administração Geral das Alfândegas (AGA) edit

247 - A China exportou 224,2 bilhões de máscaras no ano passado para ajudar no combate à covid-19 no mundo. O país exportou também 773 milhões de roupas de proteção médica e 2,92 bilhões de pares de luvas cirúrgicas durante o mesmo período para proteger pessoas da doença na luta global contra a covid-19, informa o Diário do Povo.

A China também exportou 1,08 bilhão de kits de teste de ácido nucleico para fornecer apoio ao trabalho de teste de Covid-19 em todo o mundo e 271 mil respiradores em 2020.

"Aproveitamos nossa posição como o primeiro país a tomar a liderança na retomada do trabalho e o maior provedor de materiais antiepidêmicos", disse o porta-voz da AGA (Administração Geral das Alfândegas ), Li Kuiwen.

