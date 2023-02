China faz representações solenes sobre ataque dos EUA contra aeronave não tripulada chinesa

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O vice-ministro das Relações Exteriores da China, Xie Feng, apresentou neste domingo (5), em nome do governo chinês, representações solenes ao responsável da embaixada dos Estados Unidos na China sobre o ataque norte-americano contra a aeronave não tripulada de uso civil do país.

Segundo Xie Feng, a entrada acidental do balão chinês no território estadunidense foi um caso inesperado e ocasional provocado por força maior. O fato é nítido e não permite nenhuma distorção nem difamação. A parte norte-americana ignorou o fato e insistiu em recorrer ao abuso militar contra o balão civil que estava saindo do seu território. A reação exagerada dos EUA violou gravemente o espírito da lei internacional e as regras internacionais. Os atos norte-americanos afetaram e prejudicaram veementemente os esforços e o processo de estabilização das relações bilaterais desde o encontro entre os presidentes da China e dos EUA realizado em Bali, em novembro do ano passado.

A China apresenta oposição e manifestação firme sobre a operação norte-americana, e pediu ao país que pare as demais tentativas de prejudicar os interesses chineses, e de escalar ou expandir a tensão. O governo chinês está acompanhando de perto o desenrolar do assunto, e está disposto a salvaguardar os interesses legítimos das empresas chinesas, os interesses e a dignidade do país. A China reserva-se o direito de adotar contramedidas necessárias.

