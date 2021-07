China forneceu 500 milhões de doses de vacina contra Covid a mais de 100 países, diz chancelaria

Rádio Internacional da China - O Ministério das Relações Exteriores da China informou nesta segunda-feira (12) que o país já disponibilizou mais de 500 milhões de doses de vacina contra a Covid-19, além de insumos para a produção dos imunizantes a mais de 100 países e organizações internacionais. O montante representa um sexto dos imunizantes já produzidos no mundo.

Na coletiva de imprensa, o porta-voz da chancelaria chinesa, Zhao Lijian, declarou que a China lidera o fornecimento de vacinas para os países em desenvolvimento e colabora com quase todos os países nessa área. “A China tem cumprido a promessa do nosso presidente Xi Jinping de tornar a vacina contra a Covid-19 um produto público global”, destacou o porta-voz. Zhao Lijian renovou o compromisso do país de continuar seguindo os princípios de abertura e inclusão para oferecer imunizantes a mais nações.

O diplomata chinês revelou que o lote das vacinas fabricadas pelas empresas chinesas para o projeto da OMS (Organização Mundial da Saúde) está pronto e deve ser enviado o mais cedo possível. O diplomata salientou que o fornecimento de doses sempre leva com conta a demanda tanto interna quanto externa.

“Para todos os que estendam o pedido de colaboração, a China reage de forma ativa e tomas ações oportunas, apesar das próprias dificuldades”, referiu Zhao Lijian. Ele disse ainda que o governo chinês é favorável à transferência das tecnologias da produção de vacina aos fabricantes dos países em desenvolvimento.

Por enquanto, as empresas chinesas já cooperaram com os institutos em diversos países, como Brasil, México, Turquia, Paquistão, Malásia, Indonésia, Egito e Arábia Saudita. Muitos líderes aprovaram a contribuição da China no combate à pandemia, e a população confia na eficácia das vacinas chinesas.

