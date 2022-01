China garante Ômicron "sob controle" e não planeja lockdown em Pequim para Jogos de Inverno

Segundo autoridades, não há planos para isolar Pequim, em meio à política de tolerância zero contra a pandemia edit

Sputnik - A China não tem a intenção de realizar um lockdown em Pequim ou de alterar a regras de contenção do coronavírus para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, apesar da preocupação com a variante Ômicron, informou o comitê organizador do evento nesta terça-feira (11).

A atual estratégia da capital chinesa contra a covid-19, com o isolamento dos envolvidos com os Jogos, tem funcionado bem, disse Huang Chun, responsável pelos esforços de prevenção da pandemia do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de 2022.

"A situação geral permanece sob controle", garantiu Huang, conforme noticiou o jornal South China Morning Post.

Segundo ele, não há planos para isolar Pequim ou a província vizinha de Hebei, em meio à política de tolerância zero da China contra a pandemia.

O país tem sofrido surtos esporádicos, com contaminações pela variante Ômicron. Um deles ocorreu na cidade portuária de Tianjin, um município a apenas 30 minutos de trem de Pequim.

Ainda segundo o South China Morning Post, diplomatas europeus expressaram preocupações sobre se a "bolha" olímpica de Pequim será de fato suficiente para impedir a disseminação de casos importados de covid-19 e se há um plano de emergência detalhado para conter um eventual surto.

O governo municipal de Pequim pediu aos moradores locais, nesta segunda-feira (10), que evitem viagens "desnecessárias" durante o feriado do Ano Novo Chinês, juntando-se a outras cidades do país na tentativa de desencorajar a população em se deslocar entre o fim de janeiro e início de fevereiro.

