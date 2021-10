China garante suprimento de energia e compromisso com metas climáticas em meio à crise sem precedentes no setor

As autoridades chinesas estão tentando enfrentar as repercussões do que a mídia estatal descreveu como um corte de energia "inesperado e sem precedentes" edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A China garantirá o fornecimento de energia elétrica neste inverno e na próxima primavera ao mesmo tempo em que cumprirá suas metas climáticas, informou uma autoridade de planejamento estatal nesta quarta-feira (13). O país asiático é afetado por uma crise energética sem precedentes, causada pela escassez de carvão e pelo aumento no preço do gás natural.

A crise poderá colocar mais pressão sobre as cadeias de suprimento globais ao aumentar os preços das matérias-primas e outros componentes essenciais.

As autoridades chinesas estão tentando enfrentar as repercussões do que a mídia estatal descreveu como um corte de energia "inesperado e sem precedentes", que atingiu várias províncias do nordeste da China no final de setembro de 2021.

PUBLICIDADE

"O suprimento energético da China neste inverno e na próxima primavera está garantido", disse Zhao Chenxin, da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, em coletiva de imprensa. Ele acrescentou que as metas de atingir um pico de carbono até 2030 e a neutralidade de carbono até 2060 serão cumpridas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE