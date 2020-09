China impõe restrições recíprocas sobre embaixada e consulados dos EUA

A China emitiu uma nota diplomática anunciando restrições recíprocas às atividades da embaixada e consulados dos EUA na China, incluindo o consulado-geral dos EUA em Hong Kong, e seu pessoal, de acordo com o site do Ministério das Relações Exteriores chinês edit

(Xinhua) - A China emitiu uma nota diplomática anunciando restrições recíprocas às atividades da embaixada e consulados dos EUA na China, incluindo o consulado-geral dos EUA em Hong Kong, e seu pessoal, de acordo com o site do Ministério das Relações Exteriores chinês.

Um porta-voz do ministério esclareceu nesta sexta-feira que as medidas relevantes se aplicam aos diplomatas sêniores e a todo o pessoal da embaixada e dos consulados, com o objetivo de exortar os EUA a revogarem suas decisões equivocadas o mais rápido possível.

Desde outubro do ano passado, o Departamento de Estado dos EUA impôs múltiplas rodadas de restrições ao desempenho regular de funções pela embaixada e consulados chineses nos Estados Unidos e seu pessoal, afirmou o porta-voz, acrescentando que a prática dos EUA violou gravemente o direito internacional e as normas básicas que regem as relações internacionais e prejudicou os laços entre a China e os EUA e os intercâmbios normais entre ambos os lados.

Enfatizando que essas medidas são a resposta legítima e necessária da China aos movimentos equivocados dos EUA, o porta-voz disse que a China continuará a apoiar os intercâmbios e a cooperação normais entre todos os setores dos dois países, enquanto a embaixada e os consulados chineses manterão interações normais com todos os segmentos nos Estados Unidos.

"Mais uma vez, instamos o lado dos Estados Unidos a corrigir imediatamente seus erros e suspender as restrições injustificadas impostas à embaixada e aos consulados chineses e seus funcionários. A China responderá de forma recíproca às ações dos Estados Unidos", disse o porta-voz.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.