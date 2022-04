China insiste em unidade e cooperação diante dos desafios globais

Apoie o 247

ICL

247 - A China destacou nesta quinta-feira (21) a necessidade de priorizar a unidade, a cooperação e o respeito mútuo nas relações entre os países do mundo, para superar de uma vez por todas os desafios sem precedentes que o planeta enfrenta.

Abrindo a conferência anual do Fórum Boao para a Ásia, o presidente Xi Jinping disse que as dificuldades no combate à pandemia de Covid-19 mostram que a humanidade é uma comunidade onde todos os povos ascendem e caem juntos e é necessário promover a paz, o desenvolvimento e o benefício mútuo, informa a Prensa Latina.

Ele pediu a união de forças para derrotar o coronavírus, trabalhar para o progresso global inclusivo e equilibrado e promover a recuperação econômica com base na abertura, na coordenação de macropolíticas, na evolução contínua da ciência e tecnologia e a estabilidade das cadeias de suprimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pediu para apostar no verdadeiro multilateralismo, na resolução de conflitos através da consulta, na defesa do sistema internacional centrado na Organização das Nações Unidas e na luta conjunta contra problemas comuns como as alterações climáticas e o terrorismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Xi propôs estabelecer uma Iniciativa de Segurança Global destinada a promover valores como respeito à soberania e integridade territorial de todos os países, não interferência em assuntos internos e rejeição da mentalidade da guerra fria, confronto e sanções unilaterais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre outras questões, o presidente chinês pediu às nações asiáticas que protejam a paz regional, honrem o compromisso de manter a equidade e a boa vizinhança e sempre optem pelo diálogo como ferramenta diante de qualquer disputa.

O mandatáfrio fez o seu discurso por videoconferência perante milhares de delegados nacionais e estrangeiros presentes na conferência, aberta na província meridional de Hainan para debater temas como a recuperação da economia global, o desenvolvimento de novas tecnologias e o crescimento sustentável.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Fórum Boao, conhecido como Davos Asiático, é uma organização sem fins lucrativos criada em 1998 e uma importante plataforma que reúne anualmente especialistas desta e de outras partes do mundo para compartilhar suas opiniões sobre questões prementes no cenário global.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE