"Instamos novamente os americanos a esclarecerem completamente suas atividades de militarização biológica no país e no exterior", afirmou Zhao Lijian edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - A China instou os EUA a esclarecerem as atividades relacionadas a armas biológicas no exterior, declarou Zhao Lijian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China (MRE).

"Instamos novamente os americanos a esclarecerem completamente suas atividades de militarização biológica no país e no exterior", afirmou.

Além disso, o MRE chinês afirmou que a política dos EUA de expandir a Otan no Leste Europeu teve um papel importante para o início da crise ucraniana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Os EUA, com suas políticas de expandir a Otan para o Leste Europeu, jogaram mais lenha na fogueira na crise ucraniana", declarou Zhao Lijian.

Desde o começo da operação especial da Rússia na Ucrânia que Kiev tem tentado destruir todos os vestígios do programa de agentes biológicos no país, segundo as Forças de Defesa Química, Biológica e de Radiação russas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Ministério da Saúde da Ucrânia colocou como objetivo a partir do dia 24 de fevereiro destruir totalmente todos os agentes biológicos nos laboratórios, declarou na segunda-feira (7) Igor Kirillov, diretor das Forças de Defesa Química, Biológica e de Radiação da Rússia.

"Os documentos analisados confirmam que o Ministério da Saúde da Ucrânia colocou como objetivo a partir de 24 de fevereiro destruir completamente os agentes biológicos localizados em laboratórios", detalhou Kirillov.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele acrescentou que a administração das Forças de Defesa Química, Biológica e de Radiação russas está constantemente analisando a situação biológica no território da Ucrânia, havendo evidências da destruição de todos os programas biológicos realizados até agora.

"Ao mesmo tempo, uma análise das instruções dadas aos funcionários dos laboratórios demonstra que o procedimento de eliminação das coleções tem como objetivo sua destruição irrecuperável", sublinhou o alto responsável.