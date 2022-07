China insta EUA a suspenderem imediatamente vendas de armas para Taiwan

Apoie o 247

Xinhua - A China instou nesta terça-feira, 19, os Estados Unidos a pararem imediatamente as vendas de armas para Taiwan e cobrou que Washington implemente fielmente sua declaração de não apoiar a "independência de Taiwan".



O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, teria dito que, de acordo com a "Lei de Relações de Taiwan", os EUA são obrigados a fornecer artigos e serviços de defesa nacional necessários a Taiwan para ajudar a ilha a manter uma capacidade de autodefesa suficiente, acrescentando que isso está em conformidade com a política de uma só China.



Em resposta, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian, reiterou a firme oposição da China à nova rodada de vendas de armas para Taiwan pelos Estados Unidos. "Apresentamos representações severas aos EUA".



Observando que a chamada "Lei de Relações de Taiwan" é uma lei doméstica criada unilateralmente pelos Estados Unidos, Zhao disse que ela viola severamente as leis internacionais universalmente reconhecidas e as normas básicas das relações internacionais. Ele acrescentou que isso contraria o princípio e as disposições de uma só China. "A China nunca reconheceu e sempre se opôs a tal ato".



Os Estados Unidos não estão em posição de se gabar com tal ato de interferir nos assuntos internos da China e vender armas para Taiwan, acrescentou Zhao.



A insistência dos EUA na venda de armas para Taiwan violou seriamente o princípio de uma só China e as disposições dos três comunicados conjuntos China-EUA, encorajou as forças secessionistas da "independência de Taiwan" e intensificou as tensões em todo o Estreito de Taiwan, disse Zhao.



"Os Estados Unidos devem interromper imediatamente as vendas de armas e seu contato militar com Taiwan, deixar de criar fatores que levem a tensões no Estreito de Taiwan e implementar fielmente a declaração de não apoiar a 'independência de Taiwan' feita por seu governo", acrescentou Zhao.



Ao responder a relatos da mídia sobre um plano da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, de visitar Taiwan no próximo mês, Zhao disse que se ela o fizer, isso violaria seriamente o princípio de uma só China e as estipulações dos três comunicados conjuntos China-EUA, além de prejudicar a soberania e a integridade territorial da China.



"A China se opõe firmemente a tal visita", disse Zhao, acrescentando que a China se opõe firmemente a qualquer forma de interação oficial entre os Estados Unidos e a região de Taiwan.



Se o lado dos EUA insistir em fazer o contrário, a China tomará medidas fortes e resolutas para salvaguardar sua soberania e integridade territorial, e os Estados Unidos devem assumir total responsabilidade por quaisquer consequências, acrescentou Zhao.

