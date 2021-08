China insta Japão a revogar decisão de descarregar no mar água contaminada por energia nuclear

Rádio Internacional da China - Segundo informou a imprensa, o governo japonês e a companhia Tokyo Electric Power decidiram descarregar água contaminada pela Usina Nuclear de Fukushima no mar através da construção de um túnel submarino.

Sobre esse fato, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, apontou nesta quina-feira (26) que a parte japonesa tomou uma decisão errada sem levar em consideração dúvidas e oposições no próprio país e entre a comunidade internacional, demonstrando que não possui a mínima preocupação com as partes envolvidas.

O porta-voz disse que a China insta o Japão a responder o apelo da comunidade internacional, dos países vizinhos e do público do próprio país e revogar imediatamente esta decisão errada, além de assumir sua devida responsabilidade internacional. Antes de chegar ao consenso com as partes envolvidas, a parte japonesa não pode despejar água poluída

