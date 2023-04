China intensifica exercícios aéreos e navais em meio à tensão com Taiwan e EUA

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Recentemente, a China realizou intensos exercícios marítimos e aéreos próximo de Taiwan, em meio aos planos da líder da ilha, Tsai Ing-wen, de se reunir com o presidente da Câmara dos Estados Unidos, Kevin McCarthy.

De acordo com os comunicados do Comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação Popular [ELP] da China, citados pelo jornal Global Times, uma flotilha formada pela fragata de mísseis guiados Type 054A Xiangtan, um destróier Type 052D e outro de classe Sovremenny Taizhou, realizou simulações de combate no mar da China Oriental.

Durante as simulações, as forças chinesas conduziram missões antissubmarino e antinavio, bem como disparo de fogo real e exercícios conjuntos de busca e resgate marítimos.

Também foram realizadas manobras aéreas, com os caças Su-30 e J-10 realizando simulações de combate focado na defesa aérea regional, ataque aéreo encoberto e estabelecimento de superioridade aérea.

Por sua vez, as tropas terrestres da China, estacionadas na parte oriental da província de Guangdong, no sul do país, receberam uma quantidade significativa de veículos de combate ZBL-09.

Na segunda-feira (3), o Ministério de Defesa de Taiwan reportou a presença de 20 aviões e três navios chineses em torno da ilha.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.