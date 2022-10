China jamais buscará hegemonia nem praticará expansionismo, diz Xi Jinping

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - A China jamais buscará a hegemonia nem praticará o expansionismo, disse Xi Jinping neste domingo na sessão de abertura do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China.

A China opõe-se com firmeza à hegemonia e política de força em todas as formas, à mentalidade da Guerra Fria, à interferência nos assuntos internos alheios e ao duplo critério, ressaltou Xi Jinping.

A China sustenta firmemente a política diplomática independente de paz, sempre decide sua posição e políticas com base nos méritos de cada caso, e defende as normas básicas que regem as relações internacionais, além de salvaguardar a equidade e a justiça internacional afirmou Xi Jinping.

