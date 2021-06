China lança com sucesso espaçonave tripulada Shenzhou-12 para sua futura estação (VÍDEO)

A China lançou com êxito nesta quinta-feira (17) a espaçonave Shenzhou-12 com três astronautas rumo à estação orbital Tiangong, que está atualmente em construção edit

Sputnik - A China lançou nesta quinta-feira (17) a espaçonave Shenzhou-12 com três astronautas rumo à estação orbital Tiangong, que está atualmente em construção. O lançamento foi feito a partir do do centro de lançamento de satélites de Jiuquan, na província de Gansu, noroeste da China, pelo foguete-portador Longa Marcha 2F, que levou a espaçonave para a órbita, foi realizado

Três cosmonautas foram enviados ao espaço com êxito, a tripulação está em boa condição. O lançamento foi considerado bem-sucedido", lê-se no comunicado do programa espacial chinês de missões tripuladas.

​No final de abril, Pequim colocou em órbita com sucesso o módulo central Tianhe (Harmonia Celestial, em chinês) da sua primeira estação espacial Tiangong.

A mídia estatal da China informa que serão necessárias 12 missões para montar a estação espacial na órbita inferior da Terra, estando previsto que a construção da estação seja concluída até o final de 2022.

