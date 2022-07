China lança primeiro módulo de laboratório da estação espacial

O novo módulo, Wentian, funcionará como um backup do módulo principal e uma poderosa plataforma de experimentos científicos edit

Rádio Internacional da China (CRI) - A China lançou no último domingo (24) Wentian, o primeiro módulo de laboratório de sua estação espacial. O novo módulo funcionará como um backup do módulo principal e uma poderosa plataforma de experimentos científicos.

O módulo Wentian tem 17,9 metros de comprimento, um diâmetro máximo de 4,2 metros e uma massa de decolagem de 23 toneladas, de acordo com Liu Gang, vice-projetista chefe do sistema de estações espaciais do programa espacial tripulado da China, subordinado à Academia de Tecnologia Espacial da China.

O foguete transportador Longa Marcha-5B Y3, carregando o Wentian, decolou do local de lançamento de naves espaciais de Wenchang, na costa da Província de Hainan, no sul do país, segundo informou a Agência Espacial Tripulada da China.

A construção da estação espacial chinesa Tiangong deve ser concluída este ano. Em seguida, a estação evoluirá de uma estrutura de módulo único para um laboratório espacial nacional com três módulos -- o módulo central, Tianhe, e dois módulos de laboratório, Wentian e Mengtian.

O módulo Tianhe foi lançado em abril de 2021 e o módulo Mengtian está programado para ser lançado em outubro deste ano.

