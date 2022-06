China lança seu terceiro e mais avançado porta-aviões

Apoie o 247

Rádio Internacional da China (CRI) - A China lançou nesta sexta-feira (17) em Shanghai seu terceiro porta-aviões. A embarcação, batizada de Fujian, foi totalmente projetada e construída pela China.

A cerimônia de lançamento começou por volta das 11 horas. Xu Qiliang, membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China e vice-presidente da Comissão Militar Central (CMC), apresentou um certificado de nomeação à unidade da marinha que recebeu o porta-aviões. Aprovado pelo CMC, o Fujian recebeu o número de casco 18.

Este é o primeiro porta-aviões da China equipado com catapultas. Com um deslocamento de carga total de mais de 80 mil toneladas, a embarcação está equipada com catapultas eletromagnéticas e dispositivos de retenção, e ainda fará testes de amarração e no mar conforme programado.

