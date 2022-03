China lança site oficial do 14º Encontro de Líderes do Brics

O programa e as informações do grupo deste ano serão divulgados no site brics2022.mfa.gov.cn. edit

Rádio Internacional da China - Como país anfitrião do evento deste ano, a China sediará mais de 160 atividades, incluindo o 14º Encontro de Líderes do Brics, cujo tema é "Promover a parceria do Brics de alta qualidade e inaugurar uma nova era para o desenvolvimento global".

O programa e as informações do grupo deste ano serão divulgados no site brics2022.mfa.gov.cn.

