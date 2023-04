China lançará nova sonda lunar para procurar água em 2026

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Hoje (24) é o Dia Espacial da China. Ao conceder uma entrevista ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), o projetista-chefe do Programa de Exploração Luar, Wu Weiren, disse que a sonda lunar Chang’e-7 será lançada por volta de 2026, com a missão principal de procurar água no polo sul da Lua.

Segundo Wu, a tarefa será muito difícil, e a Chang’e-7 poderá ser o primeiro veículo espacial a explorar o polo sul da Lua. Ele explicou que a aterrisagem deverá ser realizada em um lugar com muitas crateras, já que a sonda irá procurar água nessas depressões no solo.

Além disso, a Chang’e-7 deverá trabalhar por muito tempo no satélite da Terra em um ambiente extremo, onde a temperatura poderá alcançar 100 graus negativos.

