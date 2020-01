China merece 'gratidão e respeito' pelos esforços para combater o coronavírus, diz chefe da OMS

247 - Durante uma coletiva de imprensa em Genebra, nesta quarta-feira (30), Tedros Adhanom Ghebreyesus agradeceu ao governo chinês as medidas extraordinárias adotadas para impedir a propagação do novo coronavírus.

Tedros reiterou que quase 99% dos casos e todas as mortes ocorreram na China, com apenas 68 casos confirmados e nenhuma morte em 15 países e regiões fora da China. "Por isso, a China merece nossa gratidão e respeito. A China está implementando medidas muito sérias e não podemos pedir mais", afirmou.

O chefe da OMS voltou a Genebra na quarta-feira, vindo da China, onde se reuniu com o governo chinês para discutir a cooperação na implementação de medidas de contenção em Wuhan (o epicentro do surto de coronavírus) e medidas públicas em outras cidades e províncias, bem como na realização de estudos sobre a gravidade e transmissibilidade do vírus e compartilhamento de dados e material biológico.

Ele revelou que uma das estratégias que a OMS e a China concordaram e estão seguindo é uma intervenção séria e forte no epicentro, o que ajuda a limitar a propagação do vírus.

O chefe da OMS também agradeceu à China por ter identificado o patógeno em um curto espaço de tempo e o compartilhou imediatamente, o que levou ao rápido desenvolvimento de ferramentas de diagnóstico.

"A China está completamente comprometida com a transparência, interna e externamente, e concordou em trabalhar com outros países que precisam de apoio", reiterou, citando o último caso na Alemanha que, devido à notificação imediata e ao compartilhamento de informações pelos chineses, foi rapidamente identificado e recebeu cuidados médicos.

"O nível de comprometimento (da liderança) na China é incrível; eu irei elogiar a China várias vezes, porque suas ações realmente ajudaram a reduzir a disseminação do novo coronavírus para outros países ... diremos a verdade e essa é a verdade ", concluiu, segundo a Xinhua.