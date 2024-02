China Mobile lança o primeiro satélite de teste 6G do mundo

Apoie o 247

China Daily - A China Mobile, maior operadora de telecomunicações do mundo por número de assinantes móveis, lançou com sucesso o primeiro satélite do mundo para testar a arquitetura 6G em 3 de fevereiro.

O satélite de teste em órbita terrestre baixa é o primeiro do mundo a empregar a arquitetura de design 6G e foi lançado no último sábado junto com outro satélite que vem com a tecnologia 5G da China Mobile.

O satélite de teste 6G hospeda uma arquitetura autônoma distribuída para 6G, que foi desenvolvida conjuntamente pela China Mobile e pela Academia Chinesa de Ciências da Inovação para Microsatélites. O sistema, utilizando software e hardware domésticos, suporta reconstrução de software em órbita, implantação flexível de funções de rede central e gestão automatizada, aumentando a eficiência e confiabilidade da operação em órbita da rede central do satélite, disse a China Mobile.

Configurados a uma altura de órbita de aproximadamente 500 quilômetros, esses satélites experimentais oferecem vantagens como baixa latência e altas taxas de transferência de dados em comparação com satélites de alta órbita, que viajam a 36.000 quilômetros.

Posicionados como uma plataforma crucial para futuras redes integradas espaço e terra, os satélites de órbita terrestre baixa podem abordar lacunas de cobertura de sinal de telecomunicações em redes móveis terrestres, fornecendo serviços de internet via satélite de maior largura de banda globalmente, de acordo com a China Mobile.

A China Mobile disse que planeja conduzir experimentos em órbita com base nesses satélites de teste, acelerando a integração e desenvolvimento das indústrias de tecnologia espaço-terra.

