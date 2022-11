China mostra 'consistência' na 'rejeição de sanções ocidentais ilegítimas', diz embaixador russo

Para o diplomata, isso acontece porque as sanções violam o direito internacional edit

Sputnik - Nesta quinta-feira (17), o embaixador russo na China, Igor Morgulov, afirmou que Pequim tem mostrado consistência em uma postura de rejeição às sanções ocidentais impostas contra a Rússia.

Desde o início da operação militar russa na Ucrânia, os Estados Unidos lideram, ao lado da União Europeia (UE), um movimento de introdução de um volume de sanções sem precedentes contra a Rússia, incluindo medidas drásticas no setor energético. O embaixador russo na China, Igor Morgulov, comentou esse cenário em entrevista à mídia russa. Em seu comentário, Morgulov salientou a postura chinesa de rejeitar esse cenário.

"Os parceiros chineses também demonstram consistência na rejeição de sanções ocidentais ilegítimas, que violam grosseiramente os princípios do direito internacional e do livre comércio, e que levam à desestabilização do mercado mundial, especialmente em uma área tão sensível como a energia", afirmou Morgulov.

O diplomata russo também teceu comentários sobre a intenção do Ocidente de estabelecer um limite de preços às exportações de petróleo e gás da Rússia. Segundo Morgulov, esse não é um tema da relação entre Moscou e Pequim.

"O desejo de um grupo de países hostis de estabelecer um limite de preço para os recursos energéticos russos não é um tema da agenda russo-chinesa. A posição do nosso país é a mais clara possível, foi repetidamente expressa pelo presidente russo, Vladimir Putin - a Rússia não exportará produtos para Estados que apoiarem a introdução de um limite de preço para os recursos energéticos russos", disse Morgulov.

