China não pode ignorar a implantação de sistemas de mísseis THAAD dos EUA na Coreia do Sul: Pequim

Sputnik - Pequim não pode ignorar a implantação de sistemas de Defesa de Área de Alta Altitude Terminal dos EUA (THAAD) na Coreia do Sul, pois prejudica a segurança estratégica da China, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China Wang Wenbin, nesta sexta-feira.

"A China sempre respeitou a soberania da Coreia do Sul e compreendeu suas preocupações de segurança, mas a implantação de sistemas de mísseis THAAD pelos EUA na Coreia do Sul mina a segurança estratégica da China, e Pequim não pode ignorar isso", disse Wang em um briefing.

Os chefes dos ministérios das Relações Exteriores da Coreia do Sul e da China, durante uma reunião na cidade chinesa de Qingdao no início desta semana, trocaram opiniões e expressaram suas posições sobre o assunto do THAAD. As partes concordaram que esta questão não deve ser um obstáculo entre Pequim e Seul.

"Esperamos que o lado sul-coreano continue a resolver adequadamente essa questão de acordo com o entendimento mútuo e o consenso alcançados na reunião dos ministros das Relações Exteriores dos dois países", acrescentou Wang.

O THAAD é um sistema de defesa antimísseis balísticos capaz de derrubar mísseis balísticos de alcance curto, médio e intermediário. A implantação de mísseis THAAD adicionais na Coreia do Sul foi uma iniciativa apresentada pelo presidente Yoon Suk-yeol em janeiro, quando ainda era candidato ao cargo principal.

