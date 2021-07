China não será intimidada e "quem se atrever terá sua cabeça esmagada", adverte Xi Jinping (vídeo)

Sputnik Brasil - Nesta quinta-feira (1) na praça Tiananmen em Pequim é realizada uma grande cerimônia para comemorar o 100º aniversário da fundação do Partido Comunista Chinês (PCCh).

O presidente chinês Xi Jinping advertiu que as forças estrangeiras que tentem intimidar a nação "terão suas cabeças esmagadas", saudando o "novo mundo" criado pelo povo da China.

"Qualquer um que se atreva a fazer isso, terá suas cabeças esmagadas com sangue contra a Grande Muralha de aço forjada por mais de 1,4 bilhão de chineses", afirmou.

"O povo da China não é apenas bom em destruir o velho mundo, ele também criou um novo mundo", disse Xi Jinping. "Só o socialismo pode salvar a China", acrescentou.

Ele disse ainda que a China aprenderá com a experiência de outros países, mas não tolerará os "ensinamentos arrogantes" de outras nações. Segundo o líder chinês, uma nova era chegou, em que as potências mundiais não serão mais capazes de impor tratados desiguais à China; a nação chinesa ergueu-se e não permitirá que mais ninguém controle o seu destino.

Confira uma parte da cerimônia abaixo:

O presidente chinês disse também que as autoridades do país devem transformar o Exército de Libertação Popular da China em uma das mais fortes forças armadas do mundo para proteger a segurança nacional. Ele destacou a importância de as modernizar e de proteger a soberania chinesa.

As declarações do Xi Jinping vieram no contexto da escalada de tensões entre a China e os EUA devido a uma série de questões, incluindo Taiwan e as investigações sobre as origens da COVID-19.

O discurso do presidente foi acompanhado por fortes aplausos de 70 mil espectadores na praça Tiananmen.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.