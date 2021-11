China não só fala, mas também age em resposta às mudanças climáticas, diz chancelaria chinesa

Até 2025, a China prevê que as emissões de dióxido de carbono por unidade do PIB cairão 18% em relação a 2020 e a concentração de partículas finas (PM2,5) nas cidades terão uma queda de 10% edit

Rádio Internacional da China - O Comitê Central do Partido Comunista da China e o Conselho de Estado emitiram recentemente as diretrizes sobre o aprofundamento da luta contra a poluição. Em relação ao documento, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse nesta quarta-feira (10) em uma entrevista coletiva regular que a China não só fala, mas também age em resposta às mudanças climáticas.

Segundo o documento, até 2025, as emissões de dióxido de carbono da China por unidade do PIB cairão 18% em relação a 2020 e a concentração de partículas finas (PM2,5) nas cidades terão uma queda de 10%. Além disso, o ar deve ser de alta qualidade e sem poluição em pelo menos 87,5% dos dias do ano. Até 2035, as emissões de carbono cairão constantemente após atingir o pico, o ambiente ecológico será fundamentalmente melhorado, e o objetivo de construir uma bela China será alcançado, diz o documento.

Wang Wenbin enfatizou que a publicação das diretrizes é mais uma iniciativa da China para implementar o novo conceito de desenvolvimento e responder às mudanças climáticas com ações pragmáticas, demonstrando a firme determinação da China em responder ao desafio global e as ações para concretizar seu compromisso.

Wang Wenbin ressaltou ainda que, ao longo dos anos, a China assumiu a responsabilidade internacional de acordo com suas condições nacionais e explorou ativamente um caminho de desenvolvimento verde e com baixa emissão de carbono. A China continuará a manter sua promessa, construir e melhorar o mercado nacional de comércio de emissões de carbono, além de implementar as metas de 2030, dando a contribuição da China para a luta global contra as mudanças climáticas.

Tradução: Li Jinchuan

Revisão: Gabriel Fragoso

