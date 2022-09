China oferece grande desconto a empresas indianas se elas liquidarem suas transações russas em yuans

Em particular, as empresas de aço e cimento da Índia se beneficiaram mais com a oferta chinesa, segundo as fontes da Sputnik edit

Sputnik Brasil - As empresas indianas mudaram para pagamentos que excluem os dólares americanos para garantir negócios lucrativos com a Rússia. Após as sanções anti-Rússia, muitas empresas não ocidentais expressaram o desejo de continuar o comércio em moedas nacionais, em meio ao que agora é um esforço global para "desdolarizar".

As empresas indianas receberam grandes descontos da China para liquidar suas transações em yuans, resultando em uma enorme economia em suas importações no contexto dos preços elevados das commodities, revelaram várias fontes separadas à Sputnik.

Em particular, as empresas de aço e cimento da Índia se beneficiaram mais com a oferta chinesa, segundo as fontes.

"As empresas indianas que atuam no setor de cimento e aço receberam um desconto de 15% no yuan chinês. Eles acharam lucrativo, dada a depreciação da rúpia e liquidaram suas transações com a Rússia em moeda chinesa", disse um funcionário de Nova Deli à Sputnik.

Os fabricantes de aço e cimento importaram carvão russo com desconto, enquanto os preços permanecem elevados em outros mercados alternativos, como Indonésia e Austrália. A Índia importou mais de 8 milhões de toneladas de carvão russo desde março.

"As moedas chinesa e indiana se desvalorizaram em relação ao dólar americano em 7% este ano. O desconto de 15% no yuan em relação ao preço de mercado predominante do dólar americano proporcionou às empresas um alívio duplo, pois também minimizamos a depreciação da rúpia em relação ao dólar", disse um trader à Sputnik.

A desvalorização da rupia em relação ao dólar americano torna as importações mais caras para as empresas indianas.

Como resultado, aquelas que lidam com máquinas pesadas e produtos farmacêuticos também estão negociando com a China acordos de yuan para transações russas.

Traders disseram que o yuan pode ser cada vez mais usado para liquidar pagamentos de suprimentos russos.

"A intervenção da China no mercado de câmbio apenas é um desafio antes de o yuan continuar sendo a escolha preferida para o acordo. Os traders não podem apostar no valor do yuan por, digamos, seis meses", disseram eles.

Enquanto isso, a Índia e a Rússia estão empenhadas em fazer arranjos permanentes para o pagamento rupia-rublo de seu comércio bilateral em expansão.

Este ano, o comércio bilateral da Índia com a Rússia aumentou para quase o dobro em agosto em comparação com o valor do comércio anual de 2021, com as importações de petróleo da Rússia representando US$ 8,95 bilhões (cerca de R$ 48,4 bilhões) entre abril e julho.

