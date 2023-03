China oferecerá 200 mil euros para garantir a segurança nuclear da Ucrânia

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Ao comentar o anúncio da China de doar 200 mil euros para garantir a segurança das instalações nucleares da Ucrânia, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, afirmou em uma coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (8) que a parte chinesa sempre deu alta importância à segurança nuclear e se empenha para manter as cooperações internacionais nesta área.

A diplomata chinesa apontou que a decisão tomada pela China do auxílio financeiro ao projeto de assistência tecnológica à segurança nuclear da Ucrânia por meio da AIEA representa o verdadeiro suporte da parte chinesa à instituição no reforço da segurança das instalações nucleares ucranianas.

Na mesma ocasição, Mao Ning expressou a vontade da China de trabalhar junto com os países envolvidos e instituições financeiras internacionais, de modo a desempenhar um papal positivo no alívio da pressão de endividamento do Sri Lanka e no desenvolvimento sustentável do país.

Mao Ning ainda prestou suas sinceras condolências ao governo de Vanuatu devido ao país ter sido atingido por um furacão e ter sofrido um grande prejuízo material. A diplomata informou que a Cruz Vermelha da China já enviou uma assistência financeira emergencial no valor de US$ 100 mil ao país.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.