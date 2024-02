China pede à Otan que faça uma autoanálise, saia da mentalidade da Guerra Fria e evite conflitos de blocos

As declarações do embaixador Zhang Jun surgem em meio às especulações sobre quem será o novo chefe da aliança militar ocidental edit

247 - A China encorajou a Otan a reavaliar sua abordagem, superar as atitudes da Guerra Fria e parar de fomentar confrontos entre blocos, disse o Representante Permanente da China nas Nações Unidas, Zhang Jun, durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU.

"Encorajamos a OTAN a fazer uma autoanálise, sair da jaula da mentalidade da guerra fria e se abster de agir como um agente de problemas instigando confronto entre blocos", disse Zhang Jun na sexta-feira (23).

As declarações surgem em meio às especulações sobre quem será o novo chefe da aliança militar ocidental.

No início desta semana, a mídia dos Estados Unidos informou que o presidente Joe Biden está apoiando o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, como sucessor do atual secretário-geral, Jens Stoltenberg. Dois terços dos países da Otan apoiam agora a nomeação de Rutte para liderar a aliança, afirma os relatórios. No entanto, a decisão exigirá unanimidade entre os países da Otan.

O mandato de Stoltenberg como secretário-geral da Otan expirava em outubro de 2022, mas foi prorrogado por mais um ano, até 30 de setembro de 2023, num contexto de crise na Ucrânia. Em julho, a aliança estendeu o seu mandato por mais um ano, até 1 de outubro de 2024. Ele é o segundo secretário-geral da Otan com mais tempo no cargo, depois do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros holandês, Joseph Luns, que ocupou o cargo de 1971 a 1984. (Com informações da Sputnik).

