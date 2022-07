China pede cessar-fogo imediato na Ucrânia e retomada de diálogo entre as partes envolvidas

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - O embaixador da China nos Estados Unidos, Qin Gang, defendeu nesta quarta-feira (20) um cessar-fogo imediato na Ucrânia e o restabelecimento das negociações de paz entre Rússia e o Ocidente.

"O que a China está pedindo é um cessar-fogo imediato e a retomada das negociações de paz. Todas as partes devem se envolver, incluindo Rússia, Estados Unidos e seus aliados da Otan", disse Qin no Fórum de Segurança de Aspen, em Washington.

"Sentem-se, acalmem-se para encontrar uma saída para o dilema com base nos princípios de acomodar as preocupações legítimas de cada um. Só assim poderemos alcançar a paz e restaurar a segurança na Europa, que deve ser estável, abrangente, equilibrada, eficaz e sustentável", declarou o embaixador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Qin afirmou também durante o evento que a relação diplomática entre China e Rússia não representa uma ameaça contra outros países.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A relação China–Rússia não é para o confronto e não está dirigida contra nenhum terceiro", afirmou o embaixador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na última segunda-feira (18), o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse que o governo de Pequim vai manter uma postura firme e proativa para facilitar as negociações e a paz na Ucrânia. No início deste mês, ele acusou alguns países ocidentais de usar a crise ucraniana como pretexto para aplicar sanções unilaterais à China. A declaração foi dada após um artigo do jornal Global Times noticiar que o governo de Joe Biden estaria usando as mesmas estratégias usadas contra a Rússia para pressionar e conter avanços militares e tecnológicos da China.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE