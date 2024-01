China pede conferência de paz em Gaza

Chanceler da China afirmou que o presidente Xi Jinping mantém contato com os líderes da Arábia Saudita e do Irã edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A China fez um apelo por uma conferência de paz em grande escala e com autoridade para tomar decisões sobre a guerra em Gaza, informa a Reuters.

Falando no Egito no fim de semana, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, apelou à "formulação de um calendário e roteiro específicos para a implementação da 'solução de dois Estados' e apoio para a rápida retomada das conversações de paz entre Israel e a Palestina".

continua após o anúncio

Wang, que atualmente viaja pelo Egito, Tunísia, Togo e Costa do Marfim, disse na semana passada que o presidente Xi Jinping tinha "comunicação profunda" com os líderes da Arábia Saudita e do Irã. O principal diplomata da China também manteve conversações com o secretário-geral da Liga Árabe e expressou preocupações sobre o Mar Vermelho, informou a Xinhua.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: