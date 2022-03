China pede em Conselho da ONU fim de violação dos direitos das crianças em centros de detenção para imigrantes

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O ministro da delegação chinesa nas Nações Unidas em Genebra, Jiang Duan, expressou na quarta-feira (9) a preocupação pela violação dos direitos de crianças nos centros de detenção para imigrantes em alguns países, e pediu o fim imediato de tais ações. A afirmação do diplomata foi feita na 49ª reunião do Conselho dos Direitos Humanos da ONU e em nome de mais de 20 países que compartilham opiniões semelhantes.

Segundo o representante chinês, ao longo dos 30 anos da promulgação da Convenção sobre os Direitos da Criança pela Assembleia das Nações Unidas, a causa da proteção da criança obteve grandes avanços, e encara ao mesmo tempo desafios, incluindo a violação de direitos nos centros de detenção de imigrantes.

Em alguns países, as crianças ficam por muito tempo em custódia dessas instituições em más condições, ou sofrem com a separação dos pais e de familiares. Alguns países transferem a gestão do órgão para as instituições privadas, gerando, em grande medida, maus tratos e violências contra as crianças.