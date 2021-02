China pede que Biden se concentre na cooperação e administre bem as diferenças nas relações bilaterais

O diplomata sênior chinês Yang Jiechi pediu nesta terça-feira que o governo de Biden se concentre na cooperação e administre corretamente as diferenças nos laços bilaterais, para fazer com que as relações sigam um curso normal de desenvolvimento "sólido e estável" edit

247 - Yang Jiechi , membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), diplomata sênior da China, disse em uma conversa virtual com os membros do Conselho do Comitê Nacional de Relações EUA-China que as relações bilaterais agora "estão em um momento chave e enfrentam novas oportunidades e novos desafios".

É uma tarefa tanto para a China quanto para os Estados Unidos restaurar a relação para uma via de desenvolvimento previsível e construtiva, e construir um modelo de interação entre os dois principais países que se concentre na coexistência pacífica e na cooperação ganha-ganha, de acordo com Yang.

"Isso, acredito, também atende às expectativas dos países da comunidade global", disse Yang, que também é diretor do Escritório da Comissão dos Assuntos Exteriores do Comitê Central do PCCh.

A China espera que o novo governo dos EUA responda à vontade de ambos os povos e siga a tendência da história, disse, segundo o Diário do Povo.

