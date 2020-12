China pede que EUA abandonem política de ódio contra o Partido Comunista

247 - Em resposta às mais recentes restrições impostas pelos EUA na atribuição de vistos, supostamente aplicadas aos membros do Partido Comunista da China (PCCh"), a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Hua Chunying, disse que é necessário abandonar a política de ódio em face da força política que dirige o país asiático.

Em declarações dadas na última quinta-feira, a porta-voz da chancelaria chinesa disse que o mundo vê estas medidas como uma clara escalada da repressão política contra a China por algumas forças extremistas anti-China nos Estados Unidos, de forte viés ideológico e mentalidade de Guerra Fria.

"A China se opõe firmemente a tal prática", disse Hua, segundo informações da edição on line do Diário do Povo.

