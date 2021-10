China pede que EUA parem de apoiar forças separatistas da "independência de Taiwan"

Os Estados Unidos devem parar de apoiar as forças separatistas da "independência de Taiwan" e tomar ações concretas para manter a paz e a estabilidade, disse Hua Chunying, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China edit

Rádio Internacional da China - Os Estados Unidos devem parar de apoiar as forças separatistas da "independência de Taiwan" e tomar ações concretas para manter a paz e a estabilidade através do Estreito de Taiwan, disse nesta segunda-feira Hua Chunying, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China.

A porta-voz fez os comentários ao responder sobre uma declaração relevante emitida pelo porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price.

Hua disse que Taiwan pertence à China e que os Estados Unidos não estão em posição de fazer comentários irresponsáveis. As observações relevantes do lado dos EUA violaram gravemente o princípio de Uma Só China e as estipulações dos três comunicados conjuntos China-EUA e enviaram um sinal extremamente equivocado e irresponsável.

Ela assinalou que há algum tempo, os Estados Unidos têm realizado ações negativas ao vender armas para Taiwan e fortalecer os laços oficiais e militares com Taiwan, incluindo o lançamento de um plano de venda de armas de US$ 750 milhões para Taiwan, o pouso de aeronave militar dos EUA na ilha e a navegação frequente de navios de guerra dos EUA através do Estreito de Taiwan. Essas ações provocativas prejudicaram as relações China-EUA e a paz e a estabilidade regionais. A China se opõe firmemente a elas e tem tomado as contramedidas necessárias.

Observando que o princípio de Uma Só China é a base política das relações China-EUA, Hua disse que sobre a questão de Taiwan, os Estados Unidos devem seguir o princípio de Uma Só China e as estipulações dos comunicados conjuntos China-EUA, em vez de algo inventado por eles de forma unilateral.

A "independência de Taiwan" não levará a lugar nenhum, disse a porta-voz chinesa, acrescentando que a China tomará todas as medidas necessárias para esmagar resolutamente todas as tentativas da "independência de Taiwan" e que a China tem firme determinação e intenção de salvaguardar sua soberania nacional e integridade territorial.

"Os Estados Unidos devem corrigir seus erros, cumprir seriamente o princípio de Uma Só China e as estipulações dos três comunicados conjuntos China-EUA, lidar de forma prudente e apropriada com os assuntos relacionados a Taiwan, parar de apoiar e encorajar as forças separatistas da 'independência de Taiwan', e tomar medidas concretas para salvaguardar, em vez de prejudicar, a paz e a estabilidade através do Estreito de Taiwan", salientou Hua.

