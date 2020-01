China pede que EUA suspendam sanções contra entidades chinesas

A China pediu na segunda-feira que os Estados Unidos suspendam as sanções impostas injustamente contra entidades chinesas por terem relações de cooperação com o Irã edit

247 - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Geng Shuang, declarou em coletiva de imprensa que os Estados Unidos devem suspender as sançoes impostas a entidades do seu país por cooperar com o Irã. "A China sempre se opôs às sanções unilaterais", comentou Geng.

A China acredita que impor ou ameaçar impor sanções não ajudará a solucionar as questões, disse Geng, acrescentando que seu país sempre defendeu que as questões entre os países devem ser solucionadas com base nos propósitos e princípios da Carta da ONU e nas normas básicas das relações internacionais, e que as disputas devem ser lidadas adequadamente por métodos pacíficos como diálogo e consulta. informa a Xinhua.

A China pede que todas as partes respeitem a verdade, sigam o princípio de solução política, tomem ações práticas para aliviar a tensão no Oriente Médio e na região do Golfo e salvaguardem conjuntamente a paz e a estabilidade na região, disse o porta-voz.

Ele acrescentou que a China vem mantendo uma cooperação amistosa e mutuamente benéfica com o Irã dentro do quadro do direito internacional por muito tempo, o que não prejudicou os interesses de terceiros e deve ser respeitado e protegido.

"Pedimos aos Estados Unidos que parem imediatamente com os atos errôneos de impor sanções contra entidades chinesas. Defenderemos firmemente nossos direitos e interesses legítimos", afirmou Geng.