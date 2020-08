China pede que EUA suspendam vendas de armas para Taiwan

A China pede que os Estados Unidos suspendam a venda de armas para Taiwan e os laços militares com a ilha para evitar mais tensões nas relações bilaterais e prejuízos à paz e estabilidade na região edit

247 - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, instou na última sexta-feira (7), durante entrevista coletiva, os Estados Unidos a suspenderem a venda de armas para Taiwan.

Wang fez a declaração ao comentar reportagens de que os EUA planejam vender novas armas para Taiwan, informa a Xinhua.

A venda de armas dos EUA para Taiwan viola seriamente os três comunicados conjuntos China-EUA, sobre as relações bilaterais, mina severamente a soberania e os interesses de segurança da China, e viola gravemente as normas básicas das relações internacionais, disse Wang. "A China se opõe firmemente a isto".

"O assunto de Taiwan está relacionado à soberania, à integridade territorial e aos interesses fundamentais da China. A China tem a firme determinação de defender sua soberania e segurança", disse Wang.

"Pedimos que os EUA obedeçam sinceramente ao princípio de Uma Só China e aos três comunicados conjuntos China-EUA, e suspendam a venda de armas e os laços militares com Taiwan para não danificar ainda mais as relações China-EUA e a paz e estabilidade através do Estreito de Taiwan", disse.

