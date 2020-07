China pede que Índia una forças contra a hegemonia dos EUA

247 - "China e Índia devem se opor resolutamente a qualquer ato que vise reverter a roda da história, resistir firmemente à hegemonia e à política de potência", escreveu no Twitter nesta segunda-feira (27) Ji Rong, porta-voz da embaixada chinesa em Nova Déli.

Para o diplomata, a Índia é uma economia emergente e, como tal, adere à independência estratégica.

As recentes tensões entre os dois países asiáticos na região leste de Ladakh foram exacerbadas especialmente pelos exercícios navais conjuntos Washington-Nova Déli, realizados em 20 de julho no Estreito de Malaca, no Oceano Índico, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo, onde passa grande parte do comércio marítimo da China com a Europa, informa HispanTV.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.