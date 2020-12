China pede que os EUA deixem de punir empresas chinesas

247 - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, voltou a protestar contra ações punitivas dos Estados Unidos a empresas do país

"Os EUA devem deter sua prática errônea de abusar do poder de Estado e de estender o conceito de segurança nacional para suprimir as empresas estrangeiras", disse Zhao em uma entrevista coletiva em resposta a uma reportagem do Axios de que o Departamento de Segurança Nacional dos EUA emitirá um aviso às empresas americanas, advertindo-as para os riscos de segurança dos dados associados com o uso de equipamentos e serviços de comunicações de empresas relacionadas à China.

As empresas chinesas sempre procuram a operação legal e cumprem estritamente com as leis e regulações do país anfitrião, disse Zhao.

"Ao politizar as questões comerciais, os EUA estão violando seus princípios tão promovidos de economia de mercado e concorrência justa, assim como as regras do comércio internacional. Prejudicam os interesses das empresas chinesas e não beneficiam os interesses corporativos americanos. Isso afetará gravemente o intercâmbio científico e comercial bilateral e inclusive global e sabotará as cadeias industriais, de oferta e de valor globais", disse o porta-voz.

Zhao indicou que vários políticos americanos, obstinados em sua mentalidade de Guerra Fria e seu preconceito ideológico, estão empenhados em promover a chamada teoria da ameaça da China, informa a Xinhua.

"Quero sublinhar que a contenção e a supressão não podem impedir que a China se torne mais forte, mas sim só danificará a confiança e a cooperação mútuas e intensificará as fricções", disse Zhao.

"Se os EUA optarem por continuar o caminho errado, a China tomará medidas resolutas para proteger sua soberania, segurança e interesses de desenvolvimento", acrescentou.

