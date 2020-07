China pede que países aliados resistam ao bullying dos Estados Unidos

247 - O chanceler chinês Wang Yi disse que "com os EUA sendo tão flagrantes e peremptórios, a China responderá com firmeza e racionalidade".

Wang citou uma conversa por telefone que teve com seu colega francês Jean-Yves Le Drian. “Primeiro, a China adotará contramedidas firmes contra os comportamentos flagrantes que minam os direitos e interesses legítimos do país". A declaração não detalhou quais seriam as contramedidas, informa a Bloomberg.

“Tolerar um valentão não vai mantê-lo seguro. Isso só permitirá que o agressor fique mais ousado e aja de maneira ainda pior", acrescentou Wang. "Todos os países devem agir para resistir a qualquer ato unilateral ou hegemônico e salvaguardar a paz e o desenvolvimento mundial".

As ações de algumas facções políticas nos EUA "abandonaram o senso mais básico de propriedade" e "violaram a linha de fundo das normas internacionais", disse Wang ao Le Drian. "Esse comportamento é uma política de poder que pode ser capturada por uma palavra: hegemonia".

As relações bilaterais deterioraram-se para níveis que a China classificou como os mais baixos desde que os dois países estabeleceram laços diplomáticos em 1979.

Wang telefonou na terça-feira ao secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, Dominic Raab, trocando opiniões sobre Hong Kong e a tecnologia 5G.

"Atualmente, as relações da China com o Reino UNido estão encontrando obstáculos e interferências”, disse Wang, segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China sobre o telefonema. Falando sobre a tecnologia 5G, ele disse que "lamentavelmente, o lado do Reino Unido, sob pressão e coerção de determinados países, politizou questões de negócios e discriminou empresas chinesas".

De acordo com o comunicado chinês, Raab disse que, embora existam alguns desafios atuais entre o Reino Unido e a China, eles não representam o conjunto de suas relações bilaterais. Ele acrescentou que o Reino Unido não queria uma "redefinição" abrangente nas relações.

As tensões entre os dois países aumentaram nas últimas semanas depois que o Reino Unido proibiu o fornecimento da tecnologia 5G pela chinesa Huawei. Também a reação ao estabelecimento pela China de uma lei de segurança de Hong Kong, território chinês, é fator de tensão nas relações com o Reino Unido.

O recado chinês sobre o 5G vale também para o Brasil. A Huawei e a Vivo fizeram o primeiro laboratório 5G do Brasil.

#VIDEO 🔵 ¡Importante cooperación tecnológica! La compañía china #Huawei se une al operador Telefónica Vivo de Brasil al inaugurar un laboratorio para probar la tecnología 5G en asociación con el Parque Tecnológico de Brasilia, #BIOTIC pic.twitter.com/YOO15Wvnhg — China Xinhua Español (@XHespanol) July 26, 2020

