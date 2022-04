China pede que ONU se abstenha de fazer 'acusações infundadas' sobre assassinatos de Bucha

Apoie o 247

Agência RT - O representante permanente da China na ONU, Zhang Jun, pediu na terça-feira que evite "acusações infundadas" ao investigar o que aconteceu na cidade de Bucha, localizada perto de Kiev.

"Qualquer acusação deve ser baseada em fatos. Antes de tirar conclusões, as partes devem agir com cautela e evitar acusações infundadas", especificou durante seu discurso perante o Conselho de Segurança da ONU.

Zhang Jun garante que as circunstâncias e causas dessas mortes devem ser "purificadas e esclarecidas". Ao mesmo tempo, ele enfatizou que seu país apoia todas as medidas destinadas a aliviar a crise humanitária e pediu às partes que respeitem o direito internacional humanitário e protejam e garantam a segurança dos civis. "Qualquer ataque a civis é inaceitável e não deve ocorrer", disse ele.

Por outro lado, o representante insistiu que a China opte pelo diálogo e pela negociação como único caminho para a paz, à medida que as tensões na Ucrânia aumentam. Da mesma forma, ele pediu a ambos os atores do conflito que "respeitem a direção das negociações" e continuem enfatizando as condições para alcançar uma "solução abrangente".

Nesse contexto, o representante destacou a importância de a comunidade internacional criar condições favoráveis ​​e um ambiente adequado para as negociações. "[A comunidade internacional deve] abrir espaços para uma solução política e não deve colocar obstáculos para aumentar a resistência à chegada da paz, muito menos atiçar o fogo que agrava o confronto ", acrescentou.

Nesse sentido, Zhang acredita que para Pequim as sanções “não são um meio eficaz para resolver o problema”, pois podem “acelerar os efeitos secundários da crise e gerar novos e complexos problemas”. A aplicação de todas essas medidas restritivas de forma indiscriminada é comparável a “armar e politizar a economia mundial” e pode desencadear graves crises no comércio, energia, indústria, alimentos, entre outros.

"[As sanções] estão colocando em risco décadas de ganhos alcançados pela comunidade internacional e fazendo com que todos os países e todas as pessoas paguem um preço muito alto. A maioria dos países em desenvolvimento não faz parte do conflito e não deve ser vista envolvida e obrigada a sofrer as consequências", disse. ele disse.

