China pede que Tribunal Penal Internacional evite "padrões duplos" após mandado de prisão contra Putin

247 - A China pediu que o Tribunal Penal Internacional (TPI) evite “padrões duplos" e respeite a imunidade de chefes de Estado. A declaração do Ministério das Relações Exteriores chinês foi feita após o TPI emitir uma ordem de prisão contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em função das acusações de crimes de guerra que teriam sido cometidos em meio ao conflito com a Ucrânia.

“O tribunal deveria manter uma postura objetiva e imparcial e respeitar a imunidade de jurisdição dos chefes de Estado com base no direito internacional”, disse o porta-voz Wang Wenbin, nesta segunda-feira (20), de acordo com a agência AFP. Ainda segundo ele, o TPI dece "evitar a politização e os padrões duplos".

A manifestação da China foi feita poucas horas antes da visita oficial que o presidente Xi Jinping fará à Rússia, a primeira em quase quatro anos. “As duas partes (...) vão praticar um verdadeiro multilateralismo, promover a democracia das relações internacionais e construir um mundo multipolar”, disse Wang Webin sobre a conversa que o mandatário chinês deverá ter com Putin.

“A China prosseguirá com sua posição objetiva e justa na crise ucraniana e terá um papel construtivo para estimular negociações de paz”, completou

