China pede aos Estados Unidos "que não abusem da força"

247 - A China pediu aos Estados Unidos "que não abusem da força" após o ataque com um míssil que matou o general iraniano Qassem Soleimani no arredores do aeroporto de Bagdá, capital do Iraque.

"A perigosa operação militar dos EUA viola as normas fundamentais das relações internacionais e agrava tensões e turbulências regionais", disse o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, ao seu colega iraniano, Mohamad Javad Zarif, durante uma conversa por telefone, segundo uma declaração publicada no site de seu ministério.

A China "se opõe ao uso da força nas relações internacionais. Meios militares, como pressão extrema, estão fadados ao fracasso", acrescenta Wang.

Nesta sexta-feira 3, a China já havia manifestado preocupação sobre o ataque que agravava o conflito entre Irã e Estados Unidos e disse que o assassinato de Soleimani no Iraque pelos EUA viola a soberania do país árabe.