China: Personalidades religiosas e estudiosos islâmicos visitam Xinjiang

Rádio Internacional da China - Uma delegação de personalidades religiosas e estudiosos islâmicos de renome mundial visitou a Região Autônoma Uigur de Xinjiang da China de 8 a 11 de janeiro. O governo popular de Xinjiang realizou nesta sexta-feira (13) em Pequim uma coletiva de imprensa para apresentar a situação da visita.

Um porta-voz disse que o presidente do Conselho Mundial das Comunidades Muçulmanas, Ali Rashid Al Nuaimi, liderou uma delegação de personalidades religiosas e estudiosos islâmicos de renome mundial de 14 países, incluindo os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Egito, para Xinjiang, visitando várias cidades, onde as grandes realizações no desenvolvimento local foram muito apreciadas pela delegação.

Os membros da delegação disseram que as civilizações chinesa e islâmica têm uma tradição de relações amigáveis. Eles estão dispostos a trabalhar para promover uma cooperação mais profunda entre a China e o mundo islâmico e emitir vozes objetivas e imparciais sobre questões relativas aos interesses centrais da China.

