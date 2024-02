China planeja lançar dois satélites de teste em órbita lunar

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Xinhua - A China está projetada para lançar dois satélites de teste em órbita lunar para estabelecer uma comunicação entre a Lua e a Terra.

Os satélites gêmeos, pesando 61 kg e 15 kg respectivamente, voarão em formação na órbita ao redor da Lua para validar novas tecnologias, incluindo calibrações de navegação e transmissões de sinais de alta confiabilidade, de acordo com um comunicado de imprensa do Laboratório de Exploração do Espaço Profundo no sábado.

continua após o anúncio

Os satélites serão lançados na órbita de transferência Terra-Lua, juntamente com o Queqiao-2, um satélite retransmissor para comunicações entre o lado oculto da Lua e a Terra. Em seguida, os dois satélites sofrerão uma frenagem próxima à Lua e entrarão em uma órbita lunar elíptica.

Queqiao-2, com lançamento previsto para o primeiro semestre deste ano, servirá como plataforma de retransmissão para a quarta fase do programa de exploração lunar da China, fornecendo serviços de comunicações para Chang'e-4, Chang'e-6, Chang'e -7 e Chang'e-8.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: