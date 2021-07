China pode atuar como como "mediador" para a segurança da Ásia Central na questão afegã

247 - O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, começa nesta segunda-feira (12) uma visita a três países da Ásia Central vizinhos próximos do Afeganistão: Turcomenistão, Tajiquistão e Uzbequistão, informa o Global Times.

Tal circunstância é considerada ideal para mediar a segurança regional relacionada com a questão afegã, tida como quente, segundo avaliação de analistas chineses.

A visita proporcionará uma plataforma para a China e esses três países cooperarem na segurança regional. A China pode oferecer ajuda financeira e técnica para os países que enfrentam desafios na proteção de áreas de fronteira, disseram analistas.

O conselheiro de Estado chinês e ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, visitará o Turcomenistão, o Tajiquistão e o Uzbequistão entre os dias 12 e 16 de julho a convite dos chanceleres dos três países, anunciou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, na sexta-feira.

Durante a visita, Wang Yi se reunirá com líderes desses três países da Ásia Central e manterá conversas com seus chanceleres, segundo o porta-voz.

Tendo como pano de fundo a retirada precipitada das forças dos EUA e da Otan e a complicada evolução da situação no Afeganistão, esta reunião é importante para lidar adequadamente com a mudança da situação no Afeganistão criada após a retirada, avançando conjuntamente no processo de paz e reconciliação, fortalecendo esforços para lutar contra o terrorismo, o separatismo e o extremismo e efetivamente manter a segurança e a estabilidade regional, disse Wang.

Yang Jin, pesquisador associado do Instituto de Estudos Russos, do Leste Europeu e da Ásia Central da Academia Chinesa de Ciências Sociais, disse ao Global Times no domingo que os três países da Ásia Central estão enfrentando as maiores ameaças à segurança como vizinhos do Afeganistão.

Yang disse que a China pode oferecer ajuda financeira ou técnica aos países que enfrentam desafios na segurança das áreas de fronteira.

A posição consistente da China sobre a questão do Afeganistão é respeitar as condições históricas e atuais do Afeganistão e ajudar, mas não interferir, o que também separa a China dos EUA e torna a China um mediador, ou um "garantidor da segurança" na região, observou Yang.

Como a retirada "irresponsável e apressada" dos Estados Unidos do Afeganistão gerou ameaças à segurança do país, os países da região estão se voltando para a China, na esperança de que esta possa coordenar uma estrutura multilateral para lidar com a questão, de acordo com analistas.

Eles acreditam que o papel da China em ajudar a restaurar a ordem no Afeganistão se encaixa em sua imagem de uma potência responsável e um estabilizador regional. O processo de negociações multilaterais sobre a questão do Afeganistão requer uma cooperação profunda em vários campos, como a cooperação econômica e contra o terrorismo, disseram os analistas.

Se a estabilidade for alcançada no Afeganistão, isso trará grande conveniência para o fluxo de mercadorias entre a China e a Eurásia, o que é benéfico para a cooperação no âmbito da Iniciativa Cinturão e Rota e ajuda a recuperação da economia regional, observaram.

O porta-voz do Talebã, Suhail Shaheen, disse na quarta-feira da semana passada que a organização vê a China como uma "amiga" do Afeganistão e espera conversar com Pequim sobre o investimento no trabalho de reconstrução "o mais rápido possível".

A declaração de um porta-voz do Talebã na China também reflete que a China pode ter mais espaço para ser mais flexível em sua posição de mediação no Afeganistão, que também é a base e condição para a coordenação diplomática de Wang Yi com os três países, disse Yang. Não se concentrando apenas na segurança regional, a visita de Wang Yi ajudará a estabilizar o ambiente regional e melhorar as relações com os países vizinhos, disse ao Global Times no domingo Li Jianmin, reitor acadêmico do Instituto de Estudos da Ásia Central da Universidade Normal do Noroeste. Ela observou que a China pode expandir ainda mais a colaboração com os três países na prevenção e controle de epidemias, à medida que a nova onda da pandemia de covid-19 atinge fortemente a Ásia Central.

Enquanto a Organização de Cooperação de Xangai (OCX) celebra seu 20º aniversário este ano, durante sua visita aos países da Ásia Central, Wang Yi também participará de eventos multilaterais, incluindo a reunião de chanceleres da OCX e fará intercâmbios amistosos ​com chanceleres de outros países participantes. Wang Yi discutirá a situação no Afeganistão com funcionários da OCX.

