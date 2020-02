China põe em funcionamento segundo hospital em tempo recorde

Construído também no tempo recorde de 10 dias, já está em funcionamento o Hospital Leishenshan (Montanha do Deus do Trovão, em chinês). O novo centro de saúde começou a ser entregue gradualmente depois da verificação pelos departamentos de construção urbana e de saúde de Wuhan, na quinta-feira passada (6) edit

247 - Com a entrada da primeira equipe médica, o hospital Leishenshan começou a receber pacientes em 8 de fevereiro.

Em 25 de janeiro, enquanto a construção do Hospital de Huoshenshan (Montanha de Deus do Fogo) se iniciou, a cidade de Wuhan decidiu urgentemente construir outro Hospital, também em tempo recorde.

Em face do momento agudo da epidemia, a área total de construção do Hospital Leishenshan aumentou de 50.000 metros quadrados para 75.000 metros quadradose depois para quase 80.000 metros quadrados em apenas 6 dias, e o número de leitos aumentou de 1.300 para quase 1.600. O tamanho geral excede dois hospitais de Huoshenshan. Com referência à estrutura do hospital de campanha, o Hospital de Leishenshan tem principalmente área de habitação médica, área de assistência médica e área auxiliar.

A CNBC, um canal americano de TV a cabo, relatou o processo de construção do Hospital Leishenshan em forma de texto e vídeo, indicando que a velocidade de construção do hospital era comparável à do Hospital Xiaotangshan em Pequim em 2003.

O Jornal diário de observadores das Filipinas entrevistou uma historiadora de 84 anos, ela admirou o governo chinês por sua "eficiência em responder à necessidade de seu povo".

Em resposta à necessidade da construção do Hospital Leishenshan, a CNN dos EUA citou o exemplo do médico de emergência, Dr. Solomon Kuah, que ajudou o Comitê Internacional de Resgate a coordenar a construção de hospitais de emergência durante um surto de Ebola na África Ocidental em 2014, indicando que o design da partição em camadas e distritos pode efetivamente compensar a escassez de hospitais existentes no resgate de pessoas infectadas, e a distinção entre pacientes com doença grave e leve, pacientes jovens e velhos é necessária.

Como estava no Festival da Primavera, e o tráfego em Wuhan estava fechado, a preparação de materiais e a montagem de trabalhadores ficou muito difícil. “Se houver uma chamada para a batalha, voltarei”, essas palavras foram inúmeras nos grupos de wechat das empresas como China State Railway Investment Construction Group e China Construction Steel Structure, etc.

O número de pessoas no local está aumentando constantemente, de 800 pessoas para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, até 5.000 pessoas. Em 4 de fevereiro, havia mais de 1.000 funcionários na administração e quase 8.000 operadores trabalhando dia e noite, mais de 1.400 conjuntos de equipamentos e veículos de transporte trabalham correndo contra o tempo, mais de 3.000 casas de painéis e 3.300 conjuntos de materiais de instalação mecânica e elétrica chegaram no local para a construção.

"Por trás da velocidade está a inovação da tecnologia de construção de nosso país", disse Wu Hongtao, secretário do Comitê do Partido Comunista do China da empresa China Construction Third Bureau First Engineering Co.,Ltd. A construção dos dois hospitais utiliza a tecnologia de montagem de ponta no setor, que maximiza o uso de produtos industriais montados, reduzindo a carga de trabalho no local e economizando muito tempo. Ao mesmo tempo, a construção no local e a elevação geral foram realizadas intercalamente para obter a máxima eficiência.Em apenas 10 dias, o Hospital Leishenshan foi construído, ajudando a superar a epidemia.

Por Tian Doudou e Han Chenglin, do Diário do Povo