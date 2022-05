China prepara suas Forças Armadas para tomar Taiwan, alega o chefe do Estado-Maior dos EUA

Apoie o 247

ICL

(SANA) - O general Mark Milley, presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA, disse durante uma audiência do Comitê de Apropriações do Senado que Washington acredita que a liderança da China planeja preparar seus militares para "tomar" Taiwan.

Citado pela RT, o militar de alto escalão afirmou que o presidente chinês Xi Jinping “estabeleceu o objetivo de ter os seus militares preparados em termos de capacidade – o que não é o mesmo que dizer que vai invadir – mas de ter capacidade para tome a ilha de Taiwan.

Milley qualificou essa meta como “muito ambiciosa” e sublinhou que “resta saber se os chineses conseguirão cumpri-la, se terão capacidade ou não, mas esse é o objetivo traçado para 2027”. "Temos que ter isso em mente à medida que avançamos", acrescentou.

Pequim considera Taiwan uma parte inalienável de seu território e insiste que quaisquer negociações com a ilha que ignorem o governo central violam o princípio fundamental de sua política de uma só China.

Embora Washington não reconheça Taiwan, mantém uma política de ambiguidade estratégica em relação à ilha, reservando-se o direito de manter relações especiais com Taipé, que, na sua opinião, toma as suas próprias decisões.

