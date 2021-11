China promete continuar expandindo abertura econômica e comercial

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - "Esta é nossa quarta participação consecutiva na exposição, e já nos transformamos de 'expositor' em 'investidor', que continua investindo na China", disse Frank Meng, presidente da Qualcomm China, ao falar sobre as recompensas da participação da Exposição Internacional de Importação da China (CIIE, sigla em inglês). Ele ficou ainda mais encorajado pela declaração feita pelo presidente chinês, Xi Jinping, na cerimônia de abertura da 4ª edição da CIIE.

“A China permanecerá resoluta em expandir a abertura de alto nível, compartilhar oportunidades de desenvolvimento com o mundo e tornar a globalização econômica mais aberta, inclusiva, equilibrada e benéfica para todos”, afirmou Xi Jinping. A declaração é uma confirmação esperada por empresas de todo o globo para com a CIIE.

A abertura é uma marca distintiva da China contemporânea. Em particular, nos últimos 20 anos desde sua adesão à Organização Mundial do Comércio, a China implementou plenamente seus compromissos de adesão e expandiu continuamente sua abertura, resultando em um desenvolvimento significativo de si mesma e ativando a economia mundial. No futuro, como a China irá interagir com o mundo?

“Sustentar inabalavelmente o verdadeiro multilateralismo, compartilhar firmemente as oportunidades de mercado com o mundo, promover inabalavelmente a abertura de alto nível e defender firmemente os interesses comuns do mundo” - essas declarações do presidente Xi Jinping contêm o código para o rápido desenvolvimento da economia chinesa nas últimas décadas e proporcionam uma abordagem necessária para a economia mundial, que está enfrentando muitos desafios sob a pandemia.

Hoje, a China tem uma população de mais de 1,4 bilhão de habitantes e um grupo de renda média de mais de 400 milhões, e o país importa cerca de US$ 2,5 trilhões em bens e serviços a cada ano. A CIIE cada vez mais animada demonstra a enorme atração do mercado chinês por empresas do resto do mundo.

Este ano, cerca de 3 mil empresas de 127 países e regiões participam da feira, com expositores dos cinco continentes, cobrindo países desenvolvidos, em desenvolvimento e menos desenvolvidos.

Neste momento, a pandemia de Covid-19 está se espalhando por todo o mundo e a economia mundial está em uma recuperação muito difícil. Para a China, a abertura é o caminho certo a seguir, e continuará a promovê-la, superando desafios e desenvolvendo-se junto com o mundo. Ao mesmo tempo, a China também apoia a expansão da abertura no mundo, se opõe ao unilateralismo e ao protecionismo.

